До 21 года: легендарная бригада ВСУ выступила за понижение возраста мобилизации

Армии нужна молодежь

В Украине все чаще звучат аргументы за понижение возраста мобилизации. Ранее в пользу этого высказался командир батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, а теперь это же повторил и его заместитель, майор Родион Кудряшов.

Его аргументы прозвучали в эфире канала Новини Live. Он отметил, что ВСУ это больше о качестве, но не о количестве, а если Украина будет полагаться исключительно на количество, то она не сможет победить Россию, у которой людской ресурс больше.

"Снижение возрастного ценза это именно о качестве, нам нужно вливание свежей, молодой мысли в Вооруженные силы Украины", — говорит он.

Кудряшов отмечает, что сейчас в ВСУ проходит много реформ, в том числе и в применении новых сложных видов вооружения, с которыми лучше справится молодое поколение.

Майор подчеркивает, что выступает не только за понижение возраста мобилизации, но и за масштабный запуск программ обучения среди гражданского населения, вроде освоения тактической медицины и тренировки действий в случае обстрелов.

При этом он добавил, что считает целесообразным понижение минимального возраста мобилизации до 21 года.

Как сообщалось ранее, нардеп Роман Лозинский тоже не стал исключать понижение возраста мобилизации в Украине. При этом он отметил, что это будет непопулярным, но нужным решением.