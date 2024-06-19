На шаг ближе к демобилизации? В Раде оценили темпы мобилизации после принятия нового закона

Хотя призыв и идет тяжело, ведь решение пойти на фронт дается тяжело

Нынешние темпы мобилизации удовлетворяют Генеральному штабу Вооруженных сил. Более того, если они не изменятся до конца лета, то вполне возможным станет возвращение вопроса демобилизации на доску обсуждений.

Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде". Также положительные темпы мобилизации отметил политолог Николай Давыдюк, правда, сказав, что призыв все-таки идет тяжело.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации — ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, даже превышающее ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", — говорится в сообщении.

По словам Костенко, нужно также оценить, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета.

"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", — сказал он.

Секретарь комитета ВР считает, что приблизительный срок готовности соответствующего проекта о демобилизации – октябрь этого года, но только при сохранении текущих тенденций мобилизации.

То, что украинцы после принятия нового закона о мобилизации идут в ТЦК более массово заметил и Николай Давидюк. Хотя он признает, что мобилизация идет тяжело, ведь украинцам стоит принимать решения практически ценой собственной жизни. Однако сознание граждан побеждает, ведь немало мужчин и женщин обновляют свои данные и приходят в ТЦК добровольно.

И, по словам политолога, мобилизация в Украине проходит по стандартам 21 века, о чем свидетельствует привлечение диджитал технологий, в то время как Европа проводит мобилизацию еще по нормам прошлого столетия.

Ранее "Телеграф" писал, что после того, как в Украине разрешили мобилизовывать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.