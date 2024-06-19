"Представьте такого человека отправлять на штурм": кобмат Третьей штурмовой объяснил, почему воевать должны молодые

Средний возраст штурмовика должен быть до 30 лет

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук убежден, что возраст мужчин, которых мобилизуют и отправляют в штурмовые бригады, должен быть до 30 лет. Ведь в Украине, в сложных условиях, человек после 45 "уже рассыпается".

В частности, в его батальоне штурмовики и пехотинцы в среднем до 30 лет. Об этом комбат сказал в интервью "Украинской правде".

"А как вы хотите воевать стариками? Человек после 50, тем более в непростой Украине, мы же многое пережили. Это в Европе люди в 70 выглядят еще живчиками. А у нас некоторые в 45 выглядят на 70", — отметил Кухарчук.

По его словам, одно дело, когда старшего мужчину "сажают в окоп", а другое — когда отправляют на штурм.

"Человек после 45-50 лет в Украину рассыпается. Мужчины рассыпаются. Тем более, если мы говорим о категории мужчин, которые за 10 тысяч долларов не могут купить себе белый билет… Представьте такому человеку сказать штурмовать", — говорит комбат.

По его словам, средний возраст военнослужащих во втором батальоне Третьей штурмовой бригады – 33 года, но штурмовики и пехотинцы – до 30 лет.

Напомним, мы писали, что в Украине не исключают дальнейшего понижения мобилизационного возраста. Хотя такой шаг будет очень непопулярным, но есть возможность, что другого варианта просто не будет.