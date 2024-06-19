Мобилизация и штрафы в "Дії". Адвокат объяснил, действительно ли можно будет не идти в ТЦК

Полиция все равно будет иметь информацию, что вы не явились

На днях Кабмин цифровизировал уплату административных штрафов в "Дії" новым постановлением № 693. Это в свою очередь породило разговоры о возможности уплаты штрафов за нарушение военного учета и других правил мобилизации в приложении.

Будет ли действовать эта функция в будущем, пока неизвестно. Однако "Телеграф" поинтересовался у юриста, что будет если не прийти в ТЦК за повесткой, просто оплатив штраф в "Дії". Спойлер – это не сработает и вот почему.

Полиция продолжит вами интересоваться

Военный адвокат адвокатского объединения "Актум Групп" Артур Семейко объяснил "Телеграфу", что если не прийти за повесткой — руководитель ТЦК обращается в полицию.

Да, в ст. 27 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" перечислены меры влияния в отношении граждан, не исполняющих обязанности во время мобилизации.

"Там прямо прописано, что в случае неисполнения во время мобилизации обязанностей предусмотрена статья 22, а это — в том числе вызов по повестке — руководитель ТЦК и СП обращается в полицию по поводу админзадержания и доставки в ТЦК", — говорит Симейко.

Дальше полиция проверяет это и говорит, может или не может задержать определенного человека. В случае получения письменного ответа о невозможности задержания ТЦК направляет гражданину письмо о необходимости явки в ТЦК. Письма направляют по адресу, который есть в ТЦК и обращается в суд о запрете права управления транспортным средством. Также информация о необходимости задержания лица и доставки в ТЦК находится в полиции.

"Если гражданин за границей, то это так и будет "висеть в воздухе". Если он в Украине, и где-то там, например, нарушит правила дорожного движения, полиция его остановит, проверит по базе, задержит и доставит в ТЦК. Такой механизм", – объясняет юрист.

Потому военный адвокат советует идти в ТЦК и там все выяснять.

Ранее "Телеграф" писал, что новый закон предусматривает условие, освобождающее военнообязанных от ответственности за то, что они не актуализировали информацию о себе. Документ уже вступил в силу.