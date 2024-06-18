"Непопулярное, но нужное решение": в Украине вновь заговорили о снижении мобилизационного возраста

Украинским военным нужно пополнение

В Украине не исключают дальнейшее понижение мобилизационного возраста. Хотя такой шаг будет крайне непопулярным, но есть вероятность, что другого варианта попросту не будет.

Об этом рассказал нардеп "Голоса" Роман Лозинский в интервью изданию Liga. По его словам, уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет может быть не последним изменением в данном вопросе.

"При условии, что будет оставаться такая линия фронта, при условии, что будет продолжаться полномасштабная война, не исключено, что это не последнее изменение по призывному возрасту", — говорит он.

При этом нардеп подчеркнул, что понижение возраста произошло слишком поздно, поскольку на фронте есть погибшие и раненные и их необходимо менять. Кроме того, он отметил, что также надо кого-то поставить вместо людей, которые выполняют задания уже более двух лет.

Лозинский подчеркнул, что Украине нужно уменьшать мобилизационный возраст, если она намерена дальше продолжать бороться за свое существование.

Стоит отметить, что Лозинский вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года и воевал на Херсонском направлении. При этом он был одним из первых украинских военнослужащих, кто вошел в деоккупированный Херсон. За службу он получил награду "Золотой крест".

С марта 2023 года вернулся к выполнению обязанностей в Верховной Раде.

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