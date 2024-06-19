В Киеве на дорогу упала часть моста: что известно (фото)

В КГГА пока никак не прокомментировали ситуацию

19 июня, в Киеве, где несколько дней назад непогода наделала беды, пешеходная часть моста обрушилась прямо на проезжую часть. Инцидент произошел в среду, на улице Жилянской.

О произошедшем сообщили сразу несколько киевских пабликов в Телеграм. По предварительным данным, в результате инцидента чудом никто не пострадал.

"Очевидцы рассказывают, что упала железобетонная балка и преградила движение в обе стороны под путепроводом", — пишут киевские паблики.

Также сообщается о том, что из-за падения пешеходной части Воздухофлотского путепроводу в настоящее время ограничено движение скоростных трамваев №1 и №3.

Мост на карте Киева

Кроме того, по уточненной информации, в результате инцидента пострадал легковой автомобиль. В КГГА пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве опрокинулся огромный строительный кран. Инцидент произошел на пересечении улиц Богатырской и Полярной.