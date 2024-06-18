Прокусила мяч и вела себя агрессивно: на киевском пляже собака набросилась на детей (видео)

Животное было без намордника и поводка

В Днепровском районе Киева на территории пляжа Тельбин произошел неприятный инцидент — на детей в воде начала нападать агрессивная собака. Хозяин долго не мог справиться с животным и в конечном итоге ему пришлось на руках уносить пса.

Очевидцы произошедшего пытались объяснить мужчине, что выгуливать собаку на пляже — это нарушение действующего законодательства, однако владелец животного резко реагировал на критику. Видео инцидента было опубликовано в киевском Телеграм-канале "Березняки и Русановка".

Так, на пляж возле озера Тельбин пришел мужчина с достаточно большой собакой. В какой-то момент пес забежал в воду, где купались дети, и вцепился зубами в мяч. Животное не реагировало на команды своего хозяина, прокусило мяч и начало проявлять агрессию по отношению к отдыхающим.

Затем пес начал лаять и направился в сторону детей, которые играли по пояс в воде. Родители и спасатель начали уговаривать владельца собаки забрать животное, однако мужчина никак не мог справиться с разъяренным псом, который вырывался и пытался убежать. При этом дети сильно испугались и начали прятаться за взрослых.

В конечном итоге мужчине пришлось взять пса на руки и покинуть территорию пляжа. К счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что собака находилась на пляже без поводка и намордника, что является грубым нарушением правил выгула животных.

Напомним ,что в Украине запрещается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных), объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территорию детских и спортивных площадок и производить их выгул на территории этих заведений.

Какой штраф ждет владельцев животных за нарушение правил выгула

За нарушение правил выгула собак граждане несут административную ответственность. Согласно КУоАП, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 170 гривен до 340 гривен.

Если же такие действия причинили вред здоровью людей или их имуществу, то кроме штрафа (от 1700 до 3400 гривен) санкция статьи предусматривает конфискацию животного.

Инцидент произошел на пляже Тельбин

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевском ТРЦ пенсионера покусали собаки — животных здесь систематически подкармливают. Агрессивные псы искусали прохожего за ногу и мужчине пришлось обратиться за помощью в больницу.