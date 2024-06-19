У Києві на дорогу впала частина мосту: що відомо (фото)

У КМДА наразі ніяк не прокоментували ситуацію

19 червня, у Києві, де кілька днів тому негода наробила неабиякого лиха, пішохідна частина мосту обвалилася просто на проїжджу частину. Інцидент стався у середу, на вулиці Жилянській.

Про подію повідомили одразу кілька київських пабліків у Телеграм. За попередніми даними, внаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав.

"Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом", — пишуть київські пабліки.

Також повідомляється про те, що через падіння пішохідної частини Повітрофлотського мосту нині обмежено рух швидкісних трамваїв №1 та №3.

Міст на карті Києва

Крім того, за уточненою інформацією, внаслідок інциденту постраждала легкова автівка. У КМДА наразі ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві перекинувся величезний будівельний кран. Інцидент стався на перетині вулиць Богатирської та Полярної.