В Киеве перевернулся огромный строительный кран: что известно (фото)

К счастью, никто не пострадал

В пятницу, 22 марта, в Оболонском районе Киева произошло ЧП — на стройплощадке перевернулся башенный кран. Инцидент произошел на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Несмотря на происшествие движение транспорта здесь осуществляется в обычном режиме. Об этом первыми сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Оболонь жизнь Киев".

На данный момент известно, что на месте строительства нового путепровода в Оболонском районе Киева внезапно перевернулся башенный кран. К счастью, на строительной площадке никто не пострадал.

Инцидент произошел на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Кран перевернулся на Оболони

К счастью, никто не пострадал

Затем информацию о падении крана подтвердили и в пресс-службе КГГА. Власти Киева подчеркнули, что движение транспорта здесь осуществляется в обычном режиме, а никто из людей не пострадал.

Что стало причиной падения крана — неизвестно. Обстоятельства ЧП предстоит установить компетентным органам.

Инцидент произошел на пересечении улиц Богатырской и Полярной

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент на этой стройплощадке. Так, в 2023 году во время проведения работ по реконструкции развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной гусеничный кран потерял управление и опрокинулся на территории строительной площадки.

В результате произошедшего была повреждена контактная троллейбусная сеть. К счастью, никто из людей не пострадал.

В 2023 году здесь же перевернулся гусеничный кран

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