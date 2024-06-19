Цены на жилье в киевских новостройках резко обвалились: в каком районе выгоднее всего покупать квартиру

Самые дорогие квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться обвал цен как на вторичном рынке недвижимости, так и на первичном. В течение последнего месяца средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы упала на 8 400 гривен.

Таким образом всего за месяц цены на первичке снизились на 14,31%. В целом, цена на квартиру в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома. Подробнее о состоянии первичного рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте M2bomber.

Так, в последнее время наблюдается обвал цен на жилье в Киеве. Всего за месяц квадратный метр в столичных новостройках подешевел на 8 400 гривен, что составляет 14,31%.

Если еще в мае 2024 года метр квадратный в новостройке стоил 58 700 гривен, то уже в июне за аналогичную площадь просят 50 300 гривен.

В целом, стоимость квадратного метра в новостройках Киева колеблется от 10 400 до 130 000 гривен. В целом, цена зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры и от уровня комфорта самого дома.

Аналитики отмечают, что чаще всего квадратные метры в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 гривен. На данный момент в 8,3% новостроек предлагают именно такую цену.

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 108 800 гривен, в Шевченковском районе — 62 805 гривен, в Голосеевском — 51 750 гривен, а в Подольском районе — 48 850 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Деснянском (40 050 гривен), Соломенском (40 850 гривен) и Дарницком (41 900 гривен) районах Киева.

Цены за метр квадратный в новостройках в разных районах Киева (от самого дорогого до самого дешевого):

Печерский район — в среднем 108 800 грн;

Шевченковский район — 62 850 грн;

Голосеевский район — 51 750 грн;

Оболонский район — 50 175 грн;

Подольский район — 48 850 грн;

Святошинский район — 47 850 грн;

Днепровский район — 44 500 грн;

Дарницкий район — 41 900 грн;

Соломенский район — 40 850 грн;

Деснянский район — 40 050 грн.

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