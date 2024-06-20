На обновление данных остался месяц: может ли ТЦК задерживать до этого времени

Процесс обновления персональных данных гражданами и общая мобилизация будут продолжаться одновременно

С введением нового закона о мобилизации в Украине у военнообязанных есть время, чтобы обновить свои учетные данные. Всего на этот процесс было отведено 60 дней и 16 июля срок заканчивается.

В Министерстве обороны рассказали, могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение военно-врачебной комиссии и сразу мобилизовать. Об этом пишет РБК-Украина.

В ведомстве пояснили, что с 6 мая 2024 года президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 года №3685-IX. Согласно этому указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.

Это значит, что процесс обновления персональных данных гражданами и общая мобилизация будут продолжаться одновременно и не будут влиять друг на друга.

Таким образом, мобилизационные мероприятия в Украине, в том числе, призыв на военную службу, направление на ВВК, вручение мобилизационных распоряжений или "боевых повесток" продолжается в обычном режиме.

К слову, как отметили в Минобороны, в Кабинете министров пока не рассматривают возможность продления сроков обновления данных после 16 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли по новому закону о мобилизации в Украине призывать на службу аспирантов.