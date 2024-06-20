В Днепре напали на военного, который поспорил с Тищенко: полиция уже расследует, а нардеп выдвинул свою версию (видео)

В полиции уже разбираются в инциденте, а заявления Тищенко нуждаются в проверке

В Днепре неизвестные в военной форме без опознавательных знаков напали на украинского военного из спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын". В сети утверждают, что ранее у него произошел конфликт с нардепом Николаем Тищенко.

Видео нападения публикуют в сети. В Нацполиции уже отреагировали на инцидент и пообещали разобраться.

На кадрах видно, что Дмитрий прогуливался по Днепру с женой и маленьким ребенком, которого держал на руках. Около 13:45 к ним подошли примерно семь мужчин, большинство из которых были в военной форме без опознавательных знаков и в балаклавах. Они заставили отдать младенца жене, а сами скрутили Дмитрия посреди пр. Яворницкого, надели на него наручники и начали избивать. Все это происходило днем на оживленной улице на глазах жены военного и прохожих.

Как сообщил блогер Игорь Лачен, перед нападением Дмитрий вступил в спор с Николаем Тищенко и его охраной. Голос на одном из видео также говорит о том, что приехали "гости Тищенко".

"Я не понимаю, а Тищенко уже можно делать все в этой стране? Это тотальный беспредел", — написал блогер.

В свою очередь Николай Тищенко заявил, что он вместе с правоохранителями приехал разоблачить колл-центр, который выманивал деньги у украинцев, в том числе семей военных. По словам нардепа, известны имена его организаторов: Хромов Игорь, Лекишвили Зураб, Хомко Максим и Костенко Константин. По некоторым данным, организация, в которую приехал "разоблачать" Тищенко, расположена в здании тоже по проспекту Яворницкого.

Тищенко также утверждает, что "во время проведения обысков мошеннических ботоферм на представителей полиции было совершено нападение: нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера". Нардеп пишет, что напавший — мужчина в белой футболке — якобы друг вышеупомянутого Максима Хомко.

Тищенко также утверждает, что это именно Дмитрий Павлов "входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке "9" в г. Днепр. По информации, ему была поставлена ​​задача — сорвать следственные действия.

В Нацполиции уже отреагировали на нападение неизвестных мужчин. При этом они никак не прокомментировали информацию Тищенко о якобы нападении на следователя.

"По факту конфликта в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства. Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр. По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия для идентификации всех лиц, причастных к указанному событию", — сказано в сообщении.

Что известно о Дмитрии Павлове

Дмитрий Павлов родом из Днепра, в начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ВСУ, служил в спецподразделении KRAKEN. Он выжил во время попадания двух ракет в Харьковскую ОВА весной 2022 года. Более того, он вместе с еще одни военным поднялся на крышу разрушенной ОВА спустя несколько минут после попадания вражеских ракет, чтобы поправить флаг Украины и не дать распространиться информации о том, что Харьков захвачен россиянами.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Николай Тищенко часто фигурирует в скандалах. Мы собрали самые интересные моменты из его биографии, которые случились за последние пять лет.