Накинулся с ножом со спины: в Хмельницкой области напали на сотрудников ТЦК

У одного из нападавших нашли при себе запрещенное вещество и шокер

В Хмельницкой области было совершено нападение с ножом на сотрудника ТЦК во время проверки документов. Нарушителя за совершенное преступление задержали, а пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщается на странице пресс-службы Хмельницкого областного ТЦК и СП. Отмечается, что инцидент случился во вторник, 11 июня в населенном пункте Книжковцы Хмельницкого района.

"Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя", — говорится в сообщении.

Был вызван наряд полиции. В ходе досмотра у нападавшего обнаружили запрещенное вещество и шокер. Мужчина был задержан за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины.

На место прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в военный госпиталь города Хмельницкий. Угрозы для его жизни нет.

Отметим, что в сети также распространяется информация о втором нападении, который произошел в 11:30. По данным СМИ, сотрудник ТЦК проверял документы мужчины на территории завода "Адвис", как вдруг между ними произошел конфликт. Мужчина набросился с кулаками на сотрудника Территориального центра комплектования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети говорят о незаконном удержании в Одессе работников скорой помощи в ТЦК Киевского района.