Полиция задержала ждуна "русского мира" в Киеве: плевал в лицо и нападал на жену военного (фото)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы, сроком до четырех лет

Столичные полицейские установили и задержали одного из двух любителей "русского мира", которые напали на жену военного в Оболонском районе за ее отказ говорить по-русски. Сейчас он дает показания следователям.

Так, с помощью аналитиков криминального анализа во взаимодействии с сотрудниками СБУ разыскали одного из нарушителей. Им оказался местный житель 1950 года рождения. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

"Следователи, при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы, сроком до четырех лет", — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что информации о нападении на девушку сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях. Они связались с потерпевшей и пригласили ее для дачи показаний. По данному факту возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что в подземном переходе на территории Оболонского района столицы к потерпевшей стали приставать мужчины. Они вели себя агрессивно и нецензурно высказывались в ее сторону. Она в свою очередь зафиксировала их поведение на телефон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в в Кривом Роге мужчина, находившийся за рулем автомобиля Lexus, напал на пожилого водителя Nissan после ДТП. Пострадавшего госпитализировали.