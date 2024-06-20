Как узнать свой балл по НМТ: абитуриентам дали ответ

Украинским абитуриентам рассказали, как узнать свои тестовые баллы

В Украине еще продолжается первая сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Результаты участники могут получить сразу — по завершению теста, но некоторые данные могут быть изменены или уточнены.

Об этом "Телеграфу" рассказала директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко в материале "НМТ-2024: главные особенности, металлоискатели и борьба со шпаргалками".

После того как участник НМТ нажимает кнопку "Завершить" или истекает время тестирования, он видит на экране количество правильных ответов и тестовые баллы. По каждому из предметов количество тестовых баллов отображается отдельно. При этом в течение определенного времени баллы могут быть подкорректированы.

"Оставляем за собой право изменить результаты участника, если после обработки данных будет установлено, что во время работы системы имела место определенная проблема. К примеру, был неправильно введен ключ, и, соответственно, участник недополучил заслуженный балл. Такие уже окончательные результаты, которые будут использоваться для вступления, появятся в кабинете участника НМТ до 2 июля, если об основной сессии тестирования, которая продлится до 25 июня", — сказала Татьяна Вакуленко.

Напомним, что в 2024 году конкурсный балл для поступления на бюджет должен быть не ниже 130. А чтобы вступить на контрактную форму обучения, достаточно набрать 100 баллов. Но у каждого вуза индивидуальный вступительный балл на контракт.

Для некоторых специальностей минимальные баллы для вступления на контракт и на бюджет одинаковые — 150. Речь идет о таких специальностях: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" области знаний "Здравоохранение" , специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Также "Телеграф" рассказывал о том, в каких странах можно сдать НМТ кроме Украины. В Минобразования опубликовали список из более чем 30 стран.