Не физика и химия: какой предмет на НМТ стал в этом году самым популярным среди абитуриентов

Достаточно мало участников выбирают точные науки

В Украине и за ее пределами с 11 мая по 25 июня будущие абитуриенты и абитуриентки сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ). И сейчас Английский язык стал самым популярным предметом выбора.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко. Она отметила, что эта дисциплина (английский, ред.) — абсолютный лидер.

"После нее достаточно высокие показатели имеют география, биология и украинская литература", — добавила Вакуленко.

В то же время, по ее словам, достаточно мало участников НМТ выбирают физику и химию. Так же не очень популярны другие иностранные языки (кроме английского) — немецкий, французский, испанский.

Стоит добавить, что кроме основной сессии, которая продлится до 25 июня, еще дополнительная. Она будет проходить с 11 по 19 июля.

Поступающих ждет тестирование по четырем предметам (три обязательных и один по выбору), с которым они будут работать в один день во временных экзаменационных центрах.

Из новаций тестирования – перерыв в 20 мин, высший пороговый балл (15%), обязательная история Украины, возвращение украинской литературы и географии, тесты на языках коренных народов и национальных меньшинств. Как и в прошлом, участники смогут сдать тест в Украине, и за рубежом.

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