С вокзала — в учебный центр: в Ужгороде киевлянина мобилизовали, несмотря на возраст и неизлечимую болезнь

Мать готова бороться за сына в судебном порядке, но это будет длительный процесс.

Очередной мобилизационный скандал произошел в Закарпатье. После громкого задержания футболиста клуба "Хуст", на этот раз представители местного ТЦК и СП записали в армию киевлянина с проблемеми со здоровьем. Родители парня бьют тревогу и подчеркивают, что согласие на службу их сын дал под давлением.

По версии военных, они действовали в рамках закона. На чей стороне правда, пытался установить "Телеграф".

На глазах сына избивали другого парня

История 22-летнего Валентина — киевлянина, который на прошлой неделе отправился из столицы в Ужгород и пропал на два дня, получила огласку после поста его мамы Нины Троненко в Faceboоk. Женщина прибегла к этому шагу, когда узнала, что сына забрали представители ТЦК и СП прямо с вокзала.

— Валик приехал в Ужгород 14 июня, вышел из поезда, его остановили, попросили показать документы, но они у него были в электронном виде. Открыл "Дію", продемонстрировал обновленные учетные данные в приложении "Резерв+", — говорит Нина. — Ему сказали, что этого недостаточно, потому что нужно иметь на руках бумажные документы и задержали. Все это я узнала не сразу, потому что на утро следующего дня сын не позвонил, как мы договаривались. Я сама его набирала, но он не брал трубку, хотя делал это всегда. Сообщения также оставались без ответа. На связь Валик вышел только днем 16 июня, когда я уже очень волновалась.

На тот момент, по словам женщины, ее сын уже прошел военно-врачебную комиссию, которая, конечно, сочла его годным к службе. И Валентин уже находился в одном из учебных центров Львовской области.

ТЦК в Закарпатье регулярно оказывается в водовороте скандалов, на этот раз из-за мобилизации мужчины в возрасте до 25 лет.

— У Валентина — аутоиммунное заболевание и когда он становился на военный учет, Печерский районный военкомат признал его непригодным к службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное, — объясняет мать. — Как мне говорили врачи, если бы речь шла о системной форме болезни, то есть она бы "зацепила" несколько органов, это было бы основанием для списания с учета. А поскольку у сына очаговая форма (патологические изменения затронули ограниченную часть тела), то приняли такое решение. Но болезнь неизлечима, она никуда не делась, хотя Валик и находится в ремиссии. Именно поэтому на очередной ВЛК ему сказали, что он "пригоден", но выводы на руки не дали.

Нина также отмечает, что в ТЦК у ее сына забрали личные вещи и телефон, а также давили, заставляя подписать документы, подтверждающие его добровольное согласие идти в армию.

- К сыну силу не применяли, но он был свидетелем избиения прикладами другого задержанного парня. И поэтому он решил сделать то, что от него требовали, — говорит женщина. — Мы консультировались с юристами, написали жалобы в разные инстанции, но, к сожалению, это все, что можно сделать сейчас. Дальше только борьба в судебном порядке, но насколько она будет продолжительной неясно.

Я с мужем, который пошел защищать Родину в марте 2022 года и которому дали отпуск из-за ситуации с Валиком, разыскали его. В учебном центре к сыну относятся хорошо, 20 июня он принял присягу на верность Украине. Впереди у него 30-35 дней обучения, а затем его направят в подразделение, где он будет служить.

Военнообязанный призыва подлежит

В Закарпатском ТЦК и СП, оперативно мобилизовавшем 22-летнего киевлянина, все обвинения в неправомерности своих действий отвергают. И разъясняют свою позицию через Facebook. Из сообщения следует, что признание Валентина непригодным к службе в мирное время и ограниченно пригодным — в военное, сыграло с ним злую шутку. Ведь из-за этого он был "передан по учету призывников на военный учет военнообязанных".

— Лица, которым не исполнилось 25 лет и которые являются военнообязанными, после уточнения военно-учетных данных и прохождения медицинского осмотра подлежат призыву и могут быть призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период. Гражданин принадлежал к категории военнообязанных и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, — говорится в сообщении.

С такой позицией ТЦК украинцы не соглашаются, о чем свидетельствует и петиция, зарегистрированная на сайте Кабмина в начале июня. Ее автор просит "срочно разработать порядок перевода мужчин до 25 лет, которые ранее были ограниченно пригодными и после прохождения повторного осмотра будут признаны годными, по учету военнообязанных на учет призывников". А также подчеркивает необходимость запретить мобилизацию такой категории граждан без их согласия.

В временную следственную комиссию ВР регулярно поступают жалобы на действия терцентров и военно-врачебных комиссий.

И здесь возникает вопрос, а как именно будут военные получать согласие, потому что это явно не должно выглядеть так, как в случае с Валентином. Это подчеркивают и некоторые комментаторы поста ТЦК. "Вопрос здесь в методах, которыми действуют Закарпатский ОТЦК и СП, — подчеркивает Ксения Аврутенко. — Они совершили преступление, предусмотренное статьей 146 УКУ — похищение человека. Не имеют права представители терцентров осуществлять админзадержание ни в коем случае!!! Ни в коем ".

Рассмотрела на этой неделе вопрос о мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет и временная следственная комиссия Верховной Рады. Потому что это одна из самых частых жалоб, получаемых парламентариями. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности Александр Федиенко и отметил, что проблема возникла из-за того, что "КМУ выписал Постановление "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 г. №560 с явными превышениями норм действующего Закона". А в ней, как сообщал "Телеграф", указано, что не подлежат мобилизации военнообязанные до 25 лет, даже если они прошли базовую общевойсковую подготовку. И служить эта категория мужчин может только по собственному согласию.

Как парламентарии планируют исправлять ситуацию, неизвестно. Между тем, Нина Троненко, пока ее сын будет служить, планирует добиться наказания причастных к его принудительной мобилизации.