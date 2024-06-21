Украинок будут обучать вождению фур через мобилизацию мужчин-водителей

Дальнобойниц станет больше

В Украине решили необычным методом бороться с нехваткой водителей грузовиков, возникшей из-за нового закона о мобилизации. В частности, власти планируют масштабную программу подготовки женщин-водителей крупногабаритного транспорта.

Сейчас в Украине острая нехватка водителей. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач в интервью Forbes.

Инициатива возникла из-за острой нехватки водителей коммунального транспорта в регионах. По оценкам министерства, дефицит кадров достигает не менее 30%, а с учетом текущей ситуации может оказаться еще больше.

Деркач отметил, что в настоящее время в Министерстве собирают информацию о том, насколько сильна потребность в водителях женского пола. Министерство надеется на поддержку украинского бизнеса в реализации этой программы. Некоторые компании уже выразили готовность предоставить оборудование и площадки для учебы.

Проблема нехватки водителей особенно остро ощущается в больших городах. Например, во Львове открыто 50 вакансий водителей троллейбусов и 40 трамваев. Автотранспортное предприятие города нуждается в 100-120 водителях автобусов.

В Киеве ситуация тоже сложная. Метрополитен вынужден увеличить интервалы движения поездов из-за нехватки персонала. Около 7% работников метро служат в рядах ВСУ, и это количество постоянно растет.

Причинами кадрового дефицита комплекс факторов: мобилизация, вынужденная миграция и специфика профессий в транспортной отрасли. Новая программа обучения женщин призвана хотя бы частично решить проблему и обеспечить стабильную работу транспорта в Украине.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киеве ищут коммунальщиков. И привлекают бронированием от мобилизации.