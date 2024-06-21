Не все льготники получат отсрочку от мобилизации: адвокат указала на "подводный камень" в законе

Адвокат объяснила, на что нужно обратить внимание

Не все военнообязанные мужчины, у которых есть жена с I или II группой инвалидности или же оформлено опекунство над недееспособным лицом имеют право на отсрочку от мобилизации. На эту норму в новом законе о мобилизации мало кто обращает внимание.

Адвокат Дарья Тарасенко подробно об этом рассказала. Так называемый "подводный камень" скрыт в ч. 9 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Единым государственным реестром призывников военнообязанных и резервистов обеспечивается невозможность предоставления отсрочки от призыва больше чем одному военнообязанному на основаниях, которые указаны в пунктах с 9 по 14 ч. 1, ст. 23 этого закона", — сказано в этой части.

Адвокат привела пример, чтобы подробнее объяснить, что же это значит. С одной стороны у женщины есть II группа инвалидности и ее муж имеет право на отсрочку без всяких "но". С другой стороны, если из всех не военнообязанных женщина выбрала для досмотра своего сына (согласно п. 13 Закона), то именно он имеет право на отсрочку.

"Но норма, которую я зачитала, делает невозможным оформить отсрочку сразу для двоих. Разрешено только для кого-то одного. И в законе нет правила, каким образом будет выбрано, кому же в такой ситуации из этих двух мужчин предоставить отсрочку", — сказала Дарья Тарасенко.

Она предположила, что отсрочку получит тот, кто первым обратится за ее оформлением, второй же получит отказ со ссылкой на эту самую 9 часть Закона. То же самое касается ситуации, когда женщина является недееспособной и ей назначен опекуном не муж, а другой член семьи.

"Как по мне, тут несогласованность закона и будет противоречие закона и реальной практики. Обратите внимание на этот нюанс, когда захотите оформлять отсрочку", — сказала Дарья Тарасенко.

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