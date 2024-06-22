"Резерв+" замінить ТЦК: чи будуть там видавати відстрочку від мобілізації

У Міноборони хочуть розширити можливості програми

Міністерство оборони сподівається, що додаток "Резерв+" стане повноцінною заміною ТЦК. Тому не виключено, що невдовзі деякі військовозобов’язані зможуть отримувати відстрочки від мобілізації автоматично.

Про це розповіла заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв’ю NV. За її словами, МОУ вже має взаємодії з 8 держурядовими реєстрами, щоб автоматично підтягувати інформацію про військовозобов’язаних.

При цьому вона зазначає, що у планах налагодити взаємодію та з іншими базами даних.

"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватися автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю або батькам трьох дітей. Адже ці дані вже має держав в тому чи іншому вигляді", — зазначила Чорногоренко.

Заступниця міністра каже, що відомство планує швидко закрити найпоширеніші випадки, щоб позбавити більшу частину військовозобов’язаних необхідності фізично відвідувати ТЦК і не витрачати на це свій час та ресурси.

Хоча вона не стала вдаватися до деталей щодо того, коли ця функція буде запущена, проте зазначила, що протягом літа ці взаємодії можуть бути протестовані.

Варто зазначити, що у планах Міноборони також є додавання до додатку "Резерв+" можливості отримувати електронні напрямки на проходження ВЛК.