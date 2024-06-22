Сможет ли ТЦК отправлять через Резерв+ направление на ВЛК: в Минобороны дали четкий ответ

Новая функция будет доступна в скором времени

В приложении "Резерв+" в ближайшее время должны появиться новые функции, в частности, и электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК, но чаще используют украинскую аббревиатуру ВЛК). Также будет введен онлайн-рекрутинг.

Он позволит людям подавать резюме через приложение к той воинской части, которая непосредственно интересует их. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

По ее словам, в будущем в Резерв+ должно появиться обучение для военнообязанных. Там будет вся необходимая информация, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах ВСУ. Материал будет представлен в формате видеоуроков, тестов с получением сертификатов.

"Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", — говорит она.

Черногоренко акцентирует, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-врачебная комиссия для военнообязанных должны быть максимально удобными. Поэтому большинство процессов будут цифровыми.

"Одной из следующих функций в Резерв+ будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Человек, который загрузил себе Резерв+, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление. Оно сгенерируется автоматически, и ВЛК можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК", — говорит заместитель.

По их словам, это очень удобно и исключает необходимость ходить еще раз в ТЦК и СП. В то же время военкомат не может самостоятельно направить человеку такое направление. Вышеуказанная функция появится в приложении "Резерв+" в ближайшее время, но точной даты еще не известно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, как избежать проблем, если у вас статус "в розыске" в Резерв+.