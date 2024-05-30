Укр

В маске Волдеморта или в розовых надувных кругах: топ-8 самых эпических фото уклонистов

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пограничники за два года увидели много интересных персонажей
Пограничники за два года увидели много интересных персонажей. Фото Коллаж "Телеграфа"

На что только не идут мужчины, чтобы пересечь границу — иногда доходит до смешного

Запрет на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет побуждает некоторых на нелегальное пересечение границы. В большинстве случаев этого не удается сделать, однако некоторые уклонисты удивляют своей оригинальностью и нестандартным подходом к делу.

Они могут надевать удивительные костюмы или использовать неподходящие "инструменты". Подборку наиболее смешных попыток пересечь границу собрал "Телеграф".

За границу в "консервной банке"

Пограничники вместе с сотрудниками СБУ 8 марта 2024 года обнаружили бус, в который поместились 34 уклониста. Мужчины хотели незаконно попасть в Румынию. Стоимость такой поездки составила для каждого 10 тысяч евро.

34 уклоняться в автобусе

"Волдеморт" на границе с Молдовой

Следующий уклонист из подборки, вероятно, не знал, что магия не работает вне стен Хогвартса. Он надел маску лорда Волдеморта и плащ мантию, чтобы "магически" пересечь границу. Но его план не сработал.

Уклоняющийся в маске Волдеморта

"Золотые" уклонисты

"Блестящий" план был у четырех мужчин, которых пограничники задержали в Одесской области. Они обмотались золотистыми изоляционными одеялами, чтобы остаться незамеченными для тепловизора. Такой оригинальный, но совсем не "рабочий", план им подсказали в интернете за 3-8 тысяч евро.

Уклонник в золотистом изоляционном одеяле

Курьез с волками

В Одесской области уклонист сам обратился к пограничникам. Он хотел бежать в Молдову, но наткнулся на волков. Испугавшись хищников, мужчина залез на дерево и попросил о помощи. Любопытно, что буквально за несколько дней до этого курьеза ГПСУ предупреждала о волках в пограничье.

Уклончивый сдался пограничникам
Мужчина не смог убежать из-за волков

"Штурм" границы с лестницей

В начале марта пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. С собой они взяли телескопическую лестницу. Они надеялись, что она поможет им справиться с противотранспортным рвом, но сотрудники ГПСУ вовремя заметили мужчин.

Уклоняться с лестницей

Надувные матрасы и круги

Неудачная попытка пересечения границы – не повод останавливаться. Наверное, так подумал 29-летний житель Коломыи, пытавшийся бежать из страны в четвертый раз. Границу он "штурмовал" с резиновым матрасом. Даже надел розовую шапочку, чтобы показаться ребенком. Но пограничники задержали целеустремленного и хитрого уклониста.

Мужчина пытался сбежать 4 раза

"Спайдермен" из Одессы пытался пересечь границу на детском надувном матрасе. Он сам продумал маршрут, но попал в поле зрения пограничников и был задержан.

Мужчина сбежал на детском надувном матрасе со спайдерменом.

Делали ставку на детское снаряжение и два горе-беглеца, которых задержали вблизи Тисы в ноябре 2023 года. У одного из них был надувной круг с цветочками, а у другого — розовые нарукавники с фламинго.

Ранее "Телеграф" сообщал о горячих красавицах на границе, которые на самом деле оказались мужчинами. Каждый случай задержания на границе уникален.

Теги:
#Подборка #Фото #Уклонист