В маске Волдеморта или в розовых надувных кругах: топ-8 самых эпических фото уклонистов

На что только не идут мужчины, чтобы пересечь границу — иногда доходит до смешного

Запрет на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет побуждает некоторых на нелегальное пересечение границы. В большинстве случаев этого не удается сделать, однако некоторые уклонисты удивляют своей оригинальностью и нестандартным подходом к делу.

Они могут надевать удивительные костюмы или использовать неподходящие "инструменты". Подборку наиболее смешных попыток пересечь границу собрал "Телеграф".

За границу в "консервной банке"

Пограничники вместе с сотрудниками СБУ 8 марта 2024 года обнаружили бус, в который поместились 34 уклониста. Мужчины хотели незаконно попасть в Румынию. Стоимость такой поездки составила для каждого 10 тысяч евро.

"Волдеморт" на границе с Молдовой

Следующий уклонист из подборки, вероятно, не знал, что магия не работает вне стен Хогвартса. Он надел маску лорда Волдеморта и плащ мантию, чтобы "магически" пересечь границу. Но его план не сработал.

"Золотые" уклонисты

"Блестящий" план был у четырех мужчин, которых пограничники задержали в Одесской области. Они обмотались золотистыми изоляционными одеялами, чтобы остаться незамеченными для тепловизора. Такой оригинальный, но совсем не "рабочий", план им подсказали в интернете за 3-8 тысяч евро.

Курьез с волками

В Одесской области уклонист сам обратился к пограничникам. Он хотел бежать в Молдову, но наткнулся на волков. Испугавшись хищников, мужчина залез на дерево и попросил о помощи. Любопытно, что буквально за несколько дней до этого курьеза ГПСУ предупреждала о волках в пограничье.

"Штурм" границы с лестницей

В начале марта пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. С собой они взяли телескопическую лестницу. Они надеялись, что она поможет им справиться с противотранспортным рвом, но сотрудники ГПСУ вовремя заметили мужчин.

Надувные матрасы и круги

Неудачная попытка пересечения границы – не повод останавливаться. Наверное, так подумал 29-летний житель Коломыи, пытавшийся бежать из страны в четвертый раз. Границу он "штурмовал" с резиновым матрасом. Даже надел розовую шапочку, чтобы показаться ребенком. Но пограничники задержали целеустремленного и хитрого уклониста.

"Спайдермен" из Одессы пытался пересечь границу на детском надувном матрасе. Он сам продумал маршрут, но попал в поле зрения пограничников и был задержан.

Делали ставку на детское снаряжение и два горе-беглеца, которых задержали вблизи Тисы в ноябре 2023 года. У одного из них был надувной круг с цветочками, а у другого — розовые нарукавники с фламинго.

Ранее "Телеграф" сообщал о горячих красавицах на границе, которые на самом деле оказались мужчинами. Каждый случай задержания на границе уникален.