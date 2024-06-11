Опять уклонисты? Почти два десятка украинцев прорвали границу с Венгрией (фото)

Личности нелегалов устанавливаются

После недавнего случая попытки пересечения границы группой нелегалов на грузовике, неподалеку произошел аналогичный случай. Предварительно известно, что в Венгрию таким образом могли сбежать 18 человек.

Информацию об этом обнародовал журналист Виталий Глагола в своем telegram-канале. По его словам, инцидент произошел неподалеку от отделения пограничной службы "Лужанка" на границе с Венгрией.

Согласно его информации, оператор беспилотника обнаружил микроавтобус на полевой дороге, возле линии границы, а потому туда оперативно отправился отряд пограничников.

"Пограничники прибыли на место для проверки и обнаружили пустой и открытый белый "Volkswagen" с номерами АО4655АИ. В ходе обследования территории нашли следы, ведущие к границе с Венгрией. Также обнаружили прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе", — написал Глагола.

Журналист отмечает, что таким образом на территории Венгрии удалось скрыться 18 пассажирам микроавтобуса. До этого транспортное средство было замечено в Берегово и в селе Геча, сейчас оно находится на штрафплощадке.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку наиболее смешных попыток пересечь границу. Нарушители одевали странные костюмы или использовали неподходящее снаряжение.