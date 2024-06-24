Снижение мобилизационного возраста до 20 и 50 лет: военные експерты назвали плюсы и минусы

В комитете по нацбезопасности обсуждается новый возраст призыва

Вопрос мобилизации в Украине снова встал в повестке дня. Комитет Верховной Рады по нацбезопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет. Якобы люди от 50 до 60 лет будут лучше помогать экономической ситуации.

Очевидно: если власть решится на это, то новообразованный пробел придется закрывать людьми. А предыдущее снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет так и не решило проблему нехватки людей на фронте.

"Телеграф" узнал, действительно ли молодежь на фронте улучшит боеспособность армии, а люди "за 50" — экономику.

Война – дело молодых

Предложение снизить возраст призыва до 20 лет впервые прозвучало в апреле от ветерана АТО и руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута. В беседе с "Телеграфом" он подчеркнул, что вопрос о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет в любом случае нуждается в тщательном исследовании. Здесь нужно видеть статистику.

Своими мыслями по этому поводу поделился известный волонтер и руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко", участник АТО Мирослав Гай. "Война — это дело молодых", — говорит он, цитируя известную песню Виктора Цоя., имеют лучшую физическую подготовку, быстроту реакции и обучаемость нового.

Волонтер Мирослав Гай

— Понятно, что общество не готово к этому мнению и отнесется с негативом к снижению мобилизационного возраста. Однако я думаю, что командование исходит из логических соображений. Что касается людей в возрасте 50-60 лет, им нужен личный и сбалансированный подход. Нельзя недооценивать потенциал старшего поколения. Тем более у некоторых есть лучшая физическая форма, чем у молодежи", — говорит эксперт.

По словам Мирослава, не стоит забывать о боевом опыте и главном — военно-учетной профессии и гражданских навыках человека.

— Условно говоря, если человек прекрасный делопроизводитель, бухгалтер, инженер, юрист или радиосвязист. Ее работа не связана с большой физической нагрузкой, но предполагает умственную деятельность, опыт, коммуникацию. Конечно, 50-летний офицер, имея большой гражданский, а может и военный опыт, может быть на тех должностях гораздо более эффективным, чем младший коллега, — считает волонтер.

По его мнению, важно не потерять ценные кадры из-за формальных возрастных ограничений. Человек может быть профессиональным инженером или радиотехником, а по военному учету значится только стрелком. Нерационально не использовать его специализированные навыки.

Поэтому вместо того чтобы назначать опытного специалиста на простую позицию, лучше привлечь его к более сложным техническим задачам, например, в инженерном батальоне. Только такой подход позволит Украине максимально эффективно использовать человеческий потенциал.

Волонтер подчеркивает, что так или иначе мобилизация и служба по контракту людей до 25 лет будут происходить только по их личному согласию, как это было раньше. По его мнению, это вполне логично.

Молодые защитники на фронте – это уже реальность

— Я знаком с девушкой, мобилизовавшейся в 18 лет. Сейчас ей 21, и она уже третий год на войне, – делится Мирослав Гай. По его словам, она очень активна и желает быть полезной, стремясь попасть на боевые позиции.

Следует упомянуть о многих 20-летних, пытающихся попасть на фронт и подписывающих контракты. Есть и те, кого родители не отпускают или кто сам не желает служить. Здесь все индивидуально.

— В Украине с 18 лет молодежь может покупать алкоголь и табак, вступать в брак, трудоустраиваться без разрешения родителей. Государство признает 18-летних взрослыми, способными принимать ответственные решения, напоминает ветеран АТО.

Однако Мирослав подчеркивает сложность ситуации – мы сейчас ведем экзистенциальную войну. Речь идет о самом существовании нашего государства на политической карте мира. Так что предложения по снижению мобилизационного возраста до 20 лет следует рассматривать в контексте этих реалий.

— Есть отсрочка для студентов вузов, которая может занять до пяти лет. Есть также другие основания для отсрочки, например, необходимость ухода за инвалидом в семье. Нюансов много. Но сейчас это только на стадии разбирательства. Мы сможем предметно обсуждать этот вопрос только тогда, когда увидим окончательные предложения, — заключает он.

Скоро мы увидим обязательное военное обучение в вузах

Как говорит в комментарии "Телеграфу" военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, у нас есть много активных юношей.

— Глобально оптимальный возраст для выполнения боевых задач – это 21-22 года, но не раньше – утверждает Свитан. Он объясняет это физиологическими и психологическими факторами. Ведь гормональные механизмы практически полностью формируются к 21 году.

По мнению военного эксперта, обучение по военному делу можно предлагать уже со школьной скамьи, примерно с 16-17 лет. Однако оно должно носить исключительно подготовительный и добровольный характер без участия в боевых действиях.

— Я в 17 лет поступил в летное училище, в 18 летал уже на Л-39, а в 20 — на МиГ-21. В 21 год получил офицерские погоны и мог выполнять боевые задания. Приблизительно в этом возрасте приходит понимание, что нужно нести ответственность не только за себя, но и за своих товарищей, — делится собственным опытом Роман Свитан.

Все это должно работать на механизме тщательного отбора. Ведь из всей выборки только около 1% людей профпригодны и мотивированы для военной службы.

— Нужен серьезный отбор, как для лётного состава — с генетическими и физиологическими тестами. Надо искать людей, видящих себя в армии всю жизнь. Это должны быть кадровые военные, убежден Свитан.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, еще апрельский закон №10449 о мобилизации содержит ряд новаций, одна из которых касается привлечения молодежи в ряды армии. Начиная с сентября 2025 года, в учреждениях высшего образования вводится базовая военная подготовка, которая будет обязательна для студентов мужского пола.

Однако здесь Роман Свитан выражает скептицизм, называя такое нововведение "популистским шагом". Как говорит, не из каждого выйдет военный. Нет смысла готовить всех подряд.

— Единственное, что я поддерживаю в этом законе, это обязательная военная подготовка для всех полицейских и правоохранителей. Это на 100% нужно. Это тот израильский вариант, который должен привести к тому, что вся исполнительная власть должна пройти через вооруженные силы Украины. То есть, вся исполнительная власть должна быть готова стать в строй, когда нападает внешний враг, — делится он.

"После 50 лет бойцы становятся обузой на поле боя"

Что касается верхнего возрастного предела, Свитан выражает четкую позицию. Гормональный фон действительно меняется где-то с 45 лет, и к 50 он практически в два раза уменьшает боевые возможности человека.

— За 50 это точно, это уже не солдат в том смысле, о котором мы с вами сейчас говорим. Человек может управлять и быть полковником, генералом. Однако как боевая единица на поле боя это больше бремя, чем воин. Это чемодан без ручки, нести тяжело и выбросить жалко, — отмечает военный эксперт.

По его мнению, людей такого возраста нужно вовлекать в хозяйственную систему. То есть военнослужащие должны выходить на пенсию в 45-50 лет и получать возможность заниматься хозяйственной деятельностью или работать в исполнительных органах власти. Они могли бы проявить себя на гражданском поприще до 60-65 лет независимо от состояния здоровья.

Реально ли эти изменения улучшат экономику?

Авторитетный экономист и руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предлагает взвешенный взгляд на эту проблему.

— Для экономики 50-60-летние граждане, безусловно, являются ценным ресурсом, — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу". — Эти люди действительно являются дополнительными рабочими руками, которые особенно важны для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры и других секторов, где традиционно работает больше мужчин старшего возраста Однако насколько их участие в гражданском секторе будет более полезным, чем в Вооруженных силах — это вопрос, требующий детального изучения.

Специалист по экономике также обращает внимание на инвестиции, которые уже были сделаны для развития этих специалистов на протяжении многих лет.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в киевском метрополитене возник дефицит машинистов из-за усиления мобилизации и нерешенного вопроса бронирования работников. При том, что подготовка одного машиниста занимает около года. Это и теоретические знания, и практические навыки управления разными типами подвижного состава