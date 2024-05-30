Можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям? Правозащитник дал четкий ответ

В Украине продолжается мобилизация и военное положение

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в ТЦК. Но что делать тем, кому вероисповедание и религия не позволяют брать оружие в руки?

Правозащитники и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко дал "Телеграфу" ответ на этот вопрос в материале "Имеют ли ТЦК право задерживать людей на улицах? Ответы правозащитника на самые острые вопросы мобилизации"

По словам правозащитника, действительно, украинцы могут отказаться от службы в армии по религиозным убеждениям. Но действует эта норма только в мирное время.

"Это существует только в мирное время. В военное время альтернативная служба отсутствует. К примеру, Свидетели Иеговы не могут брать в руки оружие по своим убеждениям, но альтернативной службы законодательство не предусматривает", — сказал он.

Александр Павличенко добавил, что даже если военнообязанный обратится в суд, то в период действия военного положения он не добьется разрешения на альтернативную службу.

"Ничего нельзя сделать. Возможно начать какие-то стратегические дела, но при отсутствии излишка мобилизационного резерва, я думаю, что это будет продолжаться довольно долго. Лет через 5–10 какое-то решение может и будет, но оно существенно не повлияет на существующую сейчас ситуацию", — подчеркнул исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Среди нововведений — вручение повесток по почте, а также возможность обновить свои данные, не ходя в ТЦК. Для этого было запущено приложение "Резерв+". Кроме того, Кабмин принял ряд новых постановлений, которые касаются мобилизации. Некоторые нормы в них жестче, чем в самом законе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что штрафовать за уклонение от мобилизации будут не только мужчин, но и женщин. В ТЦК озвучили суммы, о которых идет речь.