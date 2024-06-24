У этих предприятий и организаций не заберут транспорт ни при каких условиях: интересный пункт из закона о мобилизации

Некоторым предприятиям нечего волноваться, что у них заберут технику

В Украине недавно был принят закон о мобилизации, который вызвал немало обсуждений. Одним из ключевых моментов стал вопрос военно-транспортного долга. В нем указывается, что у предприятий, организаций и граждан могут изымать автомобили и технику, если у ВСУ есть потребность в ней.

Однако мало кто обратил внимание на один пункт, прописанный в постановлении Кабмина от 28 декабря 2000 г. № 1921. В нем прописано, при каких условиях у предприятия не могут забрать транспортное средство.

В первую очередь это касается компаний, выполняющих установленные мобилизационные задачи. Но важное условие – наличие заключенного договора с Министерством обороны. Кроме того, их транспортные средства должны быть непосредственно вовлечены в производственный процесс, связанный с выполнением этих задач.

Интересно, что в список попали и учреждения, в которых есть "высокая общественная потребность". Что это значит? К сожалению, четкого определения нет. Но известно, что такой список утверждает Кабмин по представлению Минобороны.

Отдельно следует упомянуть о банках государственного сектора. Они могут рассчитывать на сохранение своего автопарка во время мобилизации.

Эта информация может быть полезна руководителям компаний и учреждений, которые беспокоятся о сохранении своих активов в непростое для бизнеса время. В то же время, важно помнить, что каждый из нас может приобщиться к поддержке армии другими способами.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит украинским водителям за неповиновение военной полиции. Помимо штрафа, можно получить изрядные неприятности.