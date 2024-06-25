Дорейдовался? ДБР вручила подозрение Тищенко: все детали

По материалам ГБР, Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

"20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической спецсредств", — говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что Тищенко доложено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. То есть, по части 2 статьи 146 УК Украины).

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