Дорейдувався? ДБР вручила підозру Тищенку: всі деталі

За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

"20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", — йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що Тищенко повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Тобто за частиною 2 статті 146 КК України).

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