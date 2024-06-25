Почти полсотни уклонистов пытались бежать из Украины: подробности схемы, организованной копом (фото)

Услуги стоили от 5 до 18,5 тысячи долларов США с человека

В непризнанное Приднестровье пыталась попасть группа уклонистов. Правоохранители обнаружили около 47 военнообязанных мужчин и организаторов незаконной схемы при попытке проехать к лесополосе вблизи границы.

Во главе группы подозреваемых оказался полицейский. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Следствие установило, что полицейский вместе со своими знакомыми наладили схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины. Сообщники подыскивали "клиентов" и организационно сопровождали "операцию бегства" в непризнанную Приднестровскую республику. Переходить границу мужчины должны были тропинками, минуя официальные пункты пропуска.

На такие "услуги" установили цену от 5 до 18,5 тысячи долларов США с человека.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении оперуполномоченному одного из районных управлений полиции Одесщины и его сообщникам по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения – организаторам схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, "Телеграф" писал, что, по данным ГПСУ, ежедневно около сотни уклонистов пытаются нелегально покинуть территорию Украины. Однако большинство из них все же задерживаются пограничниками.