Спешил на свидание: пограничники задержали иностранца, пытавшегося вплавь попасть в Украину (фото)

На украинском берегу реки его ждал пограничный наряд

Иностранец, которому запретили въезд в Украину на 5 лет из-за нарушения правил пребывания в государстве, пытался пересечь границу незаконным путем, переплыв катастрофически отмелевшую реку Днестр. Его задержали пограничники и выяснили мотивы.

Как оказалось, у гражданина Молдовы было свидание с украинкой, на которое он и спешил. Об этом сообщают в Могилев-Подольском пограничном отряде.

"Пограничники задержали иностранца, который пытался вплавь попасть на свидание к украинской невесте. Во время предыдущего визита в Украину гражданин Молдовы нарушил правила пребывания, за что был привлечен к админответственности. Также ему запретили въезд в Украину на пять лет. Иностранец не стал ждать пять лет, ведь в Украине есть невеста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летний иностранец вплавь пересек реку Днестр из Молдовы в Украину. Однако на украинском берегу реки мужчину ждала не его невеста, а пограничный наряд.

Река Днестр на карте

Теперь, подчеркивают пограничники, иностранцу придется отвечать перед законом по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП и ст. 203-1 "Невыполнение решения о запрете въезда в Украину" КУоАП. Также ему продлили срок запрета на въезд в Украину еще на десять лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в горной реке Тисе уже утонули 30 мужчин, и это не мешает некоторым продавать услуги "проводника", а другим пользоваться ими. Пограничники 20 мая остановили мужчину, пытавшегося переплыть водоем на резиновой камере.