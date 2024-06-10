На Закарпатье три десятка украинцев на грузовике прорвали границу: спикер ГПСУ рассказал подробности (фото)

Пограничники проводят проверку

В воскресенье, 9 июня, в Закарпатской области группа из 32 граждан Украины незаконно пересекла государственную границу с Венгрией. Это им удалось сделать на грузовике.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, сейчас проводится вся необходимая проверка относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда.

Спикер сообщил, что движение грузовика, на котором просматривались военные номерные знаки, в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. По его словам, группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В то же время Демченко подчеркнул, что в ходе проверки не установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Он отметил, что в дальнейшем представители Венгрии сообщили об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины. Кроме этого, по словам спикера, украинские пограничники задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц, с ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения лиц через границу. В то же время сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", — заявил Демченко.

В свою очередь журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел на участке границы "Косино" и "Великая Бийгань" в районе 225-го пограничного знака. По его словам, видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы.

Глагола отметил, что впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули. Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку наиболее смешных попыток пересечь границу. Нарушители одевали странные костюмы или использовали неподходящее снаряжение.