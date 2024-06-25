Майже пів сотні ухилянтів намагались втікти з України: подробиці схеми, яку організував коп (фото)

Послуги коштували від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини

До невизнаного Придністровʼя намагалась потрапити група ухилянтів. Правоохоронці виявили близько 47 військовозобовʼязаних чоловіків та організаторів незаконної схеми при спробі проїхати до лісосмуги поблизу з кордоном.

На чолі групи підозрюваних виявився поліцейський. Про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що поліцейський разом зі своїми знайомими налагодили схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України. Спільники підшукували "клієнтів" та організаційно супроводжували "операцію втеча" до невизнаної Придністровської республіки. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

На такі "послуги" встановили ціну від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру оперуповноваженому одного із районних управлінь поліції Одещини та його спільникам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зазначається, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення – організаторам схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що, за даними ДПСУ, щодня близько сотні ухилянтів намагаються нелегально залишити територію України. Проте більшість із них все ж таки затримуються прикордонниками.