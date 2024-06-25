Укр

По состоянию здоровья? Кабмин уволил главу одной из областей, тот уже прокомментировал

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Сергей Борзов Новость обновлена 25 июня 2024, 17:21
Сергей Борзов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Начальник ОВА отметил, что на должности "было сделано многое и результат есть"

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова. Найдена ли на его места замена — неизвестно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук. Решение было принято 25 июня.

"Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой облгосадминистрации", — говорится в сообщении.

При этом сам Борзов прокомментировал уход с должности на своей странице в Facebook. Он отметил, что вынужденно уходит с должности по состоянию здоровья.

"4 года в должности, 2.5 года из которых – в состоянии войны. Виннитчане достойно прошли этот путь. Благодарю каждого жителя области за это. Спасибо команде, Президенту. Вынужденно ухожу с должности из-за состояния здоровья. Прошу не терять время ни на какие манипуляции. На должности сделано многое и результат есть. С уважением к каждому, кто помогал и был рядом", — написал Борзов.

Что известно о Сергее Борзове

  • Родился 12 апреля 1980 года в городе Винница.
  • Окончил исторический факультет Винницкого педагогического университета.
  • В 2006—2011 годах — директор команды КВН "Винницкие перцы".
  • С 2011 по 2012 год был директором команды КВН "Сборная Украины". Работал в российском творческом объединении "Александр Масляков и Компания".
  • С июня 2014 года — заместитель Руководителя ГУД.
  • В 2015,2016 и 2019 годах был временно исполняющим обязанности руководителя ГУД.
  • С 1 августа 2019 по 18 июня 2020 года — руководитель Государственного управления делами(ГУД.
  • Борзов был кандидатов на пост мэра Винницы в 2020 году.
  • С 18 июня 2020 года — председатель Винницкой ОВА.

Стоит добавить, что накануне согласования Кабмином увольнения, в СМИ появлялась информация о том, что якобы Борзов в состоянии алкогольного опьянение "натравил" ТЦК на компанию парней на заправке. В результате им раздали повестки. В сети также было соответствующее видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Наталья Гуменюк, которую уволили с должности спикера объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг.

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#Украина #Винница #Отставка #Увольнение #ОВА