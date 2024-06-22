Кадровые ротации? Зеленский уволил посла в Польше и назначил послов в Чехии и Ираке

Зварича переназначили послом Украины в Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня уволил Василия Зварича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Польша. При этом президент сразу же назначил Зварича послом Украины в Чехии.

Об этом говорится в указе президента, который опубликован на сайте Офиса президента Украины. Также на сайте есть указ о назначении Ивана Довганича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак. О причинах такого решения не сообщается.

Зварич работал послом Украины в Польше с 8 февраля 2022 — его назначили почти перед началом войны. Относительно Довганича – у него есть опыт работы в Ираке, поскольку с 2006 по 2008 год занимал должность Временного поверенного в делах Украины в Ираке, фактически исполняя обязанности посла. Также Довганич был послом Украины во Вьетнаме и Камбодже.

Тем временем новый посол Украины в Молдове, бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, все еще не может доехать до Молдовы. Зеленский своим указом уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 26 марта 2024 года. Уже 29 марта в своем видеообращении глава государства сообщил о согласовании кандидатуры Данилова на должность посла Украины в Молдове. Предыдущий посол — Марко Шевченко — был уволен в тот же день.

Почти такая же ситуация с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании. По данным источников "Телеграфа" в окружении Залужного, он должен был отправиться в Лондон уже в конце мая.