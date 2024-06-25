За станом здоров’я? Кабмін звільнив голову однієї з областей, той уже прокоментував

Начальник ОВА зазначив, що на посаді "було зроблено багато і результат є"

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Чи знайдено на його місця заміну — невідомо.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук. Рішення було ухвалено 25 червня.

"Узгоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької облдержадміністрації", — йдеться у повідомленні.

При цьому сам Борзов прокоментував звільнення з посади на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що вимушено йде з посади за станом здоров’я.

"4 роки на посаді, 2.5 роки з яких – у стані війни. Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, Президенту. Вимушено йду з посади через стан здоров’я. Прошу не гаяти час ні на які маніпуляції. На посаді багато зроблено і результат є з повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", — написав Борзов.

Що відомо про Сергія Борзова

Народився 12 квітня 1980 року у місті Вінниця.

Закінчив історичний факультет Вінницького педагогічного університету.

У 2006-2011 роках — директор команди КВК "Вінницькі перці".

З 2011 до 2012 року був директором команди КВК "Збірна України". Працював у російському творчому об'єднанні "Олександр Масляков та Компанія".

З червня 2014 року – заступник Керівника ДУС.

У 2015,2016 та 2019 роках був тимчасово виконувачем обов'язків керівника ДУС.

З 1 серпня 2019 року по 18 червня 2020 року – керівник Державного управління справами ДУС.

Борзов був кандидатом на посаду мера Вінниці у 2020 році.

З 18 червня 2020 року – голова Вінницької ОВА.

Варто додати, що напередодні погодження Кабміном звільнення, у ЗМІ з'являлася інформація про те, що нібито Борзов у ​​стані алкогольного сп'яніння "нацькував" ТЦК на компанію хлопців на заправці. В результаті їм роздали повістки. У мережі також було відповідне відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Наталія Гуменюк, яку звільнили з посади речника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", стала заступником начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".