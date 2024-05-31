"Проработал меньше года": Сырский уволил главу Одесского областного ТЦК, названа причина

Он переходит на новую должность

Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Александр Охрименко был уволен с должности. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Документ с подписью Главнокомандующего уже опубликован. Отмечается, что Охрименко назначили начальником отдела одной из воинских частей.

"Назначить полковника Охрименко Александра Петровича, начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — Начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования подготовки воинской части", — говорится в приказе Сырского.

Напомним, что Охрименко возглавлял Одесский ТЦК и СП менее одного года, с 4 июля 2023 года. Он был назначен на эту должность после увольнения скандального экс-военкома Евгения Борисова, обвиняемого в незаконном обогащении на сумму более 142 миллионов гривен. В настоящее время Борисов арестован на два месяца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе разоблачили чиновника ТЦК, который "наваривался" на уклонистах.