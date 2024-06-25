Увеличение срока обновления данных в ТЦК: в Минобороны резко изменили позицию

Сложилась странная ситуация

Нардеп Владимир Арьев заявил, что Министерство обороны поддержало инициативу продления срока обновления данных военнообязанными с 60 до 150 дней. Однако позже "Украинская правда" сообщила, что Рустем Умеров не поддержал этот законопроект.

О поддержании инициативы народный депутат Владимир Арьев написал в Фейсбуке. Именно он автор этого законопроекта вместе с коллегами.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", — написал Арьев.

Документ, опубликованный Арьевым

Документ обнародован в системе электронного документооборота. На сайте Верховной Рады Украины появилась карточка законопроекта №11305.

Карточка законопроекта №11305

Однако "Украинская правда" пишет, что Минобороны не поддержало продление срока обновления данных. Журналисты ссылаются на письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня 2024 года. Отметим, что документ, который опубликовал нардеп, датируется 24.06.2024 . В Министерстве обороны резко изменили мнение и попросили оставить предыдущий документ без рассмотрения.

Письмо Умерова Верховной Раде

Отметим, что по новому закону о мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные до 16 июля. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+". К указанной дате мужчин не могут принудительно доставлять в ТЦК. Если законопроект вступит в силу, то у мужчин будет еще три месяца на обновление данных. То есть они смогут это сделать до середины октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые эксперты считают выгодным снижение мобилизационного возраста до 20 и 50 лет. Этот шаг будет достаточно эффективен для экономики Украины. Эта тема вызвала оживленные обсуждения.

Слухи о понижении верхней планки пришлось комментировать нардепам. Вениславский сказал, что нардепы не обсуждали эту инициативу официально на заседании. Однако в кулуарах этот вопрос на слуху. Эту же тему прокомментировал его коллега.