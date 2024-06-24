После 50 мобилизовать не будут? Инициативу прокомментировали нардепы

Представители профильного комитета ВРУ отреагировали на слухи

В Украине с 18 мая мобилизационный возраст составляет с 25 до 60 лет. Нардепы не собираются понижать верхнюю планку до 50 лет.

Они также не обсуждают понижение нижней планки мобилизационного возраста. Как пишет "Труха", эту информацию подтвердили сразу два представителя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Федор Вениславский и Юрий Мысягин.

"Никаких официальных рассмотрений такой инициативы в Комитете не было. Между собой народные депутаты Украины говорят, что, возможно, стоило бы снизить, но пока никаких официальных решений по этому вопросу не принималось и даже не рассматривалось", ― сказал Вениславский.

Подобное говорит и заместитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась официально.

"Ничего сегодня комитет нацбезопасности, обороны и разведки не рассматривает, а кулуарные слухи я комментировать не хочу", ― ответил Мысягин.

Отметим, что вопрос о снижении мобилизационного возраста до 50 разошелся по сети после материала "Телеграфа" под названием "Снижение мобилизационного возраста до 20 и 50 лет: военные эксперты назвали плюсы и минусы". Некоторые эксперты полагают, что это очень хорошее решение для экономики.

Ранее о необходимости снижения мобилизационного возраста говорил нардеп Роман Лозинский. Он считает, что принятие закона о снижении возраста призыва до 25 было запоздалым, но вряд ли последним.

"Телеграф" ранее сообщал, что отказ от боевой повестки может привести к уголовной ответственности. Адвокаты назвали сроки заключения в случае, если мужчину признают виновным в уклонении от мобилизации.