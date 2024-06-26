В ТЦК можно не идти: в "Резерв+" появился статус бронирования, как увидеть

Цифровизация служит гражданам

В приложении Минобороны "Резерв+", которое сейчас можно использовать вместо бумажного военного билета, теперь отображается актуальный статус бронирования. Сейчас его могут увидеть уже 340 тысяч граждан.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. Сообщение сделала на своей странице в Facebook.

"Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", — сообщила замминистра.

По словам Черногоренко, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберег" в настоящее время остается высоким. Не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр, иногда это занимает недели, а то и месяцы и именно поэтому реализовать указанную функцию в "Резерв+" раньше было очень сложно.

Сейчас все должно работать. Чтобы увидеть свой статус в приложении, необходимо:

зайти в "Резерв+"

нажать три точки справа от документа

выбрать "обновить документ"

После этого вы увидите свой актуальный статус.

"Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении. Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отразиться в "Резерв+", — отметила Черногоренко.

Чтобы бронирование отобразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК и СП, звонить куда-то или занимать очередь в 5 утра.

Кроме того, по словам замминистра, возможно и такое, что данные о броне не появятся в "Резерв+" после обновления документа. Такое возможно, ведь часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

"Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+". Цифровизация служит гражданам. И шаг за шагом мы показываем, что военный учет может быть оптимизирован и эффективным благодаря цифровым инструментам, каким бы нелегким это дело не было", — заключила Черногоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минобороны ответили, будут ли направлять на ВЛК через "Резерв+". Так в ведомстве отметили, что в настоящее время это не предусмотрено, однако уже проводятся консультации с Министерством здравоохранения и с Генеральным штабом по введению такой функции.