Еще одна категория водителей может получить бронь от мобилизации: Зеленский дал соответствующее поручение

Президент направил в Парламент петицию, призывающую добавить дальнобойщиков в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации

После вступления в силу нового закона о мобилизации особой острой становится проблема призыва водителей, осуществляющих международные перевозки. Эти специалисты играют критически важную роль в поддержке экономики страны и обеспечении логистических связей с другими государствами. Поэтому к Президенту обратились с соответствующей петицией.

Петиция, автором которой является Дмитрий Карягин, появилась на сайте Офиса президента 3 мая 2024 года и набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения. Карягин аргументировал свою инициативу тем, что отсутствие соответствующей правки в законе о мобилизации может привести к "транспортному коллапсу". Он призвал добавить водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию

В ответ на это обращение Глава государства направил петицию к премьер-министру Денису Шмыгалью для детального рассмотрения вопроса. В своем ответе президент напомнил, что защита территориальной целостности Украины — обязанность всех граждан, как это определено Конституцией. Он также отметил, что вопрос освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации может решаться только на законодательном уровне.

Зеленский обратил внимание на недавние изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", вступившие в силу 18 мая 2024 года. Эти изменения пересмотрели категории военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Президент поручил премьер-министру проработать вопросы, озвученные в петиции, и проинформировать ее автора о результатах рассмотрения. Следовательно, вопрос о возможном освобождении от мобилизации водителей международных перевозок будет рассмотрен на уровне правительства и окончательное решение будет зависеть от результатов этого рассмотрения.

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