До ТЦК можна не йти: у "Резерв+" з’явився статус бронювання, як побачити

Цифровізація служить громадянам

У застосунку Міноборони "Резерв+", який нині можна використовувати замість паперового військового квитка, тепер відображається актуальний статус бронювання. Нині його можуть побачити вже 340 000 громадян.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Допис зробила на своїй сторінці у Facebook.

"Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", — повідомила заступниця міністра.

За словами Черногоренко, відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" нині залишається високим. Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру, інколи це забирає тижні, а то й місяці й саме тому реалізувати зазначену функцію у "Резерв+" раніше було вельми складно.

Нині ж все має працювати. Для того, аби побачити свій статус у застосунку, необхідно:

зайти у "Резерв+"

натиснути три крапки праворуч від документу

обрати "оновити документ"

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

"Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в "Резерв+", — зауважила Черногоренко.

Щоб бронювання відобразилось в електронному документі, не потрібно йти до ТЦК та СП, телефонувати кудись чи займати чергу о 5 ранку.

Крім того, за словами заступниці міністра, можливо й таке, що дані про бронь не з’являться в "Резерв+" після оновлення документа. Таке можливо, адже частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу.

"Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в "Резерв+". Цифровізація служить громадянам. І крок за кроком ми показуємо, що військовий облік може бути оптимізованим та ефективним завдяки цифровим інструментам, якою б нелегкою ця справа не була", — насамкінець зауважила Черногоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Міноборони відповіли, чи будуть направляти на ВЛК через "Резерв+". Так у відомстві зазначили, що нині таке не передбачено, проте вже проводяться консультації з Міністерством охорони здоров’я та з Генеральним штабом щодо запровадження такої функції.