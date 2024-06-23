Конкретной даты нет, но перспективы есть: у Минобороны ответили, будут ли направлять на ВВК через "Резерв+"

Военно-врачебная комиссия может быть для военнообязанных максимально удобной

Одной из следующих функций приложения "Резерв+" будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Человек, который загрузил приложение, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV. По ее словам, оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК.

"Мы хотим, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия были для военнообязанных максимально удобными, а большинство процессов были цифровыми", — уточнила она.

У нее спросили, это должен делать именно человек, а не направляться из ТЦК. Черногоренко добавляет, что это должен делать именно человек. По ее желанию она может сгенерировать себе это направление. Это очень удобно и исключает необходимость ходить еще раз в ТЦК и СП, сказала замминистра обороны.

Также сейчас не предусмотрено, что ТЦК самостоятельно направить человеку отправку на ВВК. Но сейчас проводятся консультации с Министерством здравоохранения, нашими партнерами, с Генеральным штабом. В ближайшее время, как сказала заместительница, наша страна выйдет с анонсом конкретных дат.

"Мы хотим, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия были для военнообязанных максимально удобными, а большинство процессов были цифровыми", — отметила она.

Напомним, 18 мая, вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". "Телеграф" уже рассказывал, зачем он нужен. А также рассказывали, как избежать проблем со статусом "в розыске".