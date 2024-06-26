Движение Сопротивления предлагает предателям задуматься о своей дальнейшей судьбе

В понедельник, 24 июня, состоялось онлайн-совещание "руководства днр", которое благодаря силам Движения Сопротивления началось с прослушивания Гимна Украины. Все коллаборанты вынуждены были дослушать его до конца.

Киберспециалисты сил Движения Сопротивления получили доступ к онлайн-совещанию и не только получили нужную информацию о враге, но решили настроить изменников на патриотический лад.

Один из участников панически пытался выключить камеру, очевидно, не желая слушать Гимн родного государства, но в результате и он, и его коллеги-изменники торжественно дослушали до конца.

Совещание "днровцев" было посвящено ужасному состоянию ЖКХ оккупированных регионов Донецкой области, но музыкальная пауза вызвала у коллаборантов настоящую паранойю, и они решили больше не работать.

Центр национального сопротивления советует предателям воспринимать такие действия как милосердное предупреждение и задуматься о своей дальнейшей судьбе.