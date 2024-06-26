Керівництво "днр" розпочало свою нараду з прослуховування гімну України

Рух Опору пропонує зрадникам задуматися про свою подальшу долю

У понеділок, 24 червня, відбулася онлайн-нарада "керівництва днр", яка завдяки силам Руху Опору розпочалась з прослуховування Гімну України. Усі колаборанти були змушені дослухати його до кінця.

Кіберфахівці сил Руху Опору отримали доступ до онлайн-наради і не лише отримали потрібну інформацію про ворога, але вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад.

Один з учасників панічно намагався вимкнути камеру, вочевидь, не бажаючи слухати Гімн рідної держави, але в результаті і він, і його колеги-зрадники урочисто дослухали до кінця.

Нарада "днрівців" була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області, але музична пауза викликала у колаборантів справжню параною, і вони вирішили більше не працювати.

Центр національного спротиву радить зрадникам сприймати такі дії як милосердне попередження, й замислитись над своєю подальшою долею.