Керівництво "днр" розпочало свою нараду з прослуховування гімну України
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Рух Опору пропонує зрадникам задуматися про свою подальшу долю
У понеділок, 24 червня, відбулася онлайн-нарада "керівництва днр", яка завдяки силам Руху Опору розпочалась з прослуховування Гімну України. Усі колаборанти були змушені дослухати його до кінця.
Кіберфахівці сил Руху Опору отримали доступ до онлайн-наради і не лише отримали потрібну інформацію про ворога, але вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад.
Один з учасників панічно намагався вимкнути камеру, вочевидь, не бажаючи слухати Гімн рідної держави, але в результаті і він, і його колеги-зрадники урочисто дослухали до кінця.
Нарада "днрівців" була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області, але музична пауза викликала у колаборантів справжню параною, і вони вирішили більше не працювати.
Центр національного спротиву радить зрадникам сприймати такі дії як милосердне попередження, й замислитись над своєю подальшою долею.