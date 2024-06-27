Как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу: есть два варианта (инструкция)

Лимиты устанавливает "Укрэнерго"

Из-за российских ударов по энергетической системе Украины ситуация с электричеством остается критической. Украинцы живут в условиях регулярных и жестких отключений света.

Узнать графики отключений абоненты группы компаний-поставщиков электроэнергии Yasno могут быстро и просто. На сайте YASNO есть возможность узнать об отключениях конкретно по своему адресу.

Для этого необходимо указать свой населенный пункт, название улицы и номер дома. Так абонент получает информацию, к какой группе отключений относится его дом и время возможного отсутствия света при применении стабилизационных отключений.

"Помните, что график не гарантирует 100% отключение. Все зависит от актуальных лимитов ограничения, устанавливаемых НЭК Укрэнерго", — подчеркнули в YASNO.

Актуальную информацию по отключениям можно также получить в чат-боте YASNO в Telegram. Необходимо перейти по ссылке, нажать кнопку "начать", выбрать функцию "Возможные отключения" в интересующем населенном пункте. Бот выдаст актуальную информацию.

Напомним, ранее гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. Света в квартирах украинцев зимой может не быть и по 15-17 часов.