"Отловили и отправили на фронт": сколько мигрантов Россия бросила на войну в Украину

В Следственном комитете считают, что нужно менять миграционную политику РФ

В России отправили на войну в Украине более 10 тысяч человек, которые приехали в страну в качестве трудовых мигрантов и получили российское гражданство. Они не хотели становиться на воинский учет.

Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, всех их "отловили".

"Мы отловили более 30 тысяч (человек, — ред.), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону СВО", — сказал Бастрыкин.

По его мнению, в РФ нужно менять миграционную политику страны.

"Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", — добавил глава СК.

Как пишет The Insider, как минимум с лета 2023 года из разных регионов РФ регулярно поступают сообщения о полицейских рейдах, в ходе которых задерживают мужчин, недавно получивших российские паспорта. Им выдавали повестки и ставили на воинский учет. Такое облавы проходили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Подмосковье, Воронежской и Белгородской областях, Чувашии, Красноярском и Приморском краях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным СМИ, против Украины сейчас воюют наемники из 21 страны. Действия российских рекрутеров, которые завлекают людей на войну, в некоторых странах уже произошли громкие скандалы.