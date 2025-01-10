Ремонт может выйти дороже самой квартиры: в Днепре продают убитую "трешку" за 25 тысяч долларов (фото)

Она расположена на 4 этаже

В то время как во Франции можно купить замок по цене элитной квартиры в Киеве, в Днепре трехкомнатную квартиру старого жилищного фонда продают дешевле, чем обычно хотят за однокомнатные — всего за 24 900 долларов. Однако жилье нуждается в ремонте, который потребует значительных вложений.

Объявление о продаже трехкомнатной квартиры на жилом массиве Северный размещено на популярном сайте продажа. Жилье находится в панельном пятиэтажном доме, на четвертом этаже. Вероятно, в так называемой "хрущевке".

Общая площадь квартиры — 60 квадратных метров, площадь кухни — 6 "квадратов". Она не угловая, имеет лоджию. Указано, что состояние квартиры жилое, однако судя по фото, ремонт там производился очень давно.

Стоит отметить, что если этого не было сделано раньше, в таких квартирах приходится менять стояки и проводку, двери и окна, ровнять стены, капитально заниматься полом и потолком. В этом случае на ремонт может пойти сумма, близкая к той, которую просят за саму квартиру. Однако если новый владелец готов будет довольствоваться косметическим ремонтом, он обойдется гораздо дешевле. Однако в любом случае новому хозяину следует приготовиться к немалым дополнительным расходам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепровском районе Киева предлагают арендовать квартиру-студию для одного человека. Здесь есть санузел, кровать и небольшая кухня. Стоимость аренды составляет всего 3 800 гривен.