Укр

Ремонт может выйти дороже самой квартиры: в Днепре продают убитую "трешку" за 25 тысяч долларов (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Квартира напоминает жилье советских времен
Квартира напоминает жилье советских времен. Фото Колаж "Телеграфа"

Она расположена на 4 этаже

В то время как во Франции можно купить замок по цене элитной квартиры в Киеве, в Днепре трехкомнатную квартиру старого жилищного фонда продают дешевле, чем обычно хотят за однокомнатные — всего за 24 900 долларов. Однако жилье нуждается в ремонте, который потребует значительных вложений.

Объявление о продаже трехкомнатной квартиры на жилом массиве Северный размещено на популярном сайте продажа. Жилье находится в панельном пятиэтажном доме, на четвертом этаже. Вероятно, в так называемой "хрущевке".

Общая площадь квартиры — 60 квадратных метров, площадь кухни — 6 "квадратов". Она не угловая, имеет лоджию. Указано, что состояние квартиры жилое, однако судя по фото, ремонт там производился очень давно.

Стоит отметить, что если этого не было сделано раньше, в таких квартирах приходится менять стояки и проводку, двери и окна, ровнять стены, капитально заниматься полом и потолком. В этом случае на ремонт может пойти сумма, близкая к той, которую просят за саму квартиру. Однако если новый владелец готов будет довольствоваться косметическим ремонтом, он обойдется гораздо дешевле. Однако в любом случае новому хозяину следует приготовиться к немалым дополнительным расходам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепровском районе Киева предлагают арендовать квартиру-студию для одного человека. Здесь есть санузел, кровать и небольшая кухня. Стоимость аренды составляет всего 3 800 гривен.

Теги:
#Днепр #Квартира #Продажа