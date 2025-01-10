В Черновцах потратили кругленькую сумму из бюджета на елочные шарики и сувениры

Шарики были с логотипом области

В Черновицкой области в городе Черновцы накануне Нового года местные власти объявили тендер на закупку елочных шаров и сувениров более чем на 16 000 грн. При этом было закуплено 30 елочных украшений и 11 сувениров.

Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Заказчик Департамент коммуникаций Черновицкой областной государственной администрации.

Предметами закупки выступают 11 сувениров "Черновицкая областная государственная администрация/Дворец юстиции" и 30 елочных шаров с логотипом области. Одна единица каждой позиции стоит 655 грн и 300 грн соответственно. Общая сумма по договору составляет 16 205 грн.

Срок предоставления услуг 20 декабря 2024 — 31 декабря 2024 года. То есть елочные украшения и сувениры уже использовали на празднование Нового года. Администрация области закупила товары у ФЛП Гуйвана Дмитрия Васильевича.

Заметим, что власти закупили елочные украшения и сувениры, потратив 16 тысяч гривен, во время третьего года полномасштабной войны.

Напомним, что на ремонт дорог в Хмельницкой области и на 1 км потратят 200 тысяч долларов. На содержание дорог государственного значения выделят около 439 миллионов гривен. Согласно договору, средства будут направлены на обслуживание 561,9 километра автодорог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области местные власти объявили тендер на почти 750 тысяч гривен. На услуги по предоставлению в пользование программным продуктом Microsoft 365 Business Premium планируется потратить 749 925 гривен.