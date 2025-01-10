Что делать, если ушел в СОЧ: юристы объяснили

Военнослужащим возвращают все выплаты и гарантии

В ноябре 2024 года в Украине вступил в силу Закон №4087-I в отношении военнослужащих, впервые самовольно оставили военную часть (СОЧ). У них появилась возможность добровольно вернутся на службу без уголовной ответственности.

Об этом подробнее рассказали юристы компании INSEININ. Ответственность за СОЧ в военное положение согласно ч. 5 ст. 407 УК Украины от 5 до 10 лет лишение свободы.

Как вернуться в службу без последствий

Военный должен лично явиться в свою часть или другое место службы. Он должен иметь при себе паспорт и военный билет.

Командир части обязан в течение 72 часов возобновить действие контракта и восстановить все выплаты, льготы и социальные гарантии. Также он информирует органы досудебного расследования или суд о возвращении военнослужащего.

"По возвращении военнослужащие могут быть направлены в резервный батальон, откуда их направят для дальнейшего прохождения службы в другие части, кроме той, которую они покинули", — отмечают юристы.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила срок добровольного возвращения из СОЧ. В настоящее время он действует до 1 марта 2025 года.

"За" проголосовало 298 народных депутатов. Против никто не проголосовал. Еще 21 народный избранник не участвовал в голосовании.

Отметим, что действующий срок закончился 1 января 2025 года. Ранее замруководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала, что вопрос продолжения обсуждается в парламенте.

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчинам нужно обновлять документ об отсрочке. Его нужно актуализировать каждые 3 или 12 месяцев.