"Жаловаться не на что": парламентарий назвал зарплату народных депутатов (видео)

Народные избранники получают зарплату из госбюджета

Украинские народные депутаты сейчас зарабатывают более 40 тысяч в зависимости от должности. Такую сумму назвал нардеп Ярослав Юрчишин.

Об этом он сказал в эфире "Ранок.LIVE". Парламентарий отметил, что нардепов их зарплата удовлетворяет.

"Где-то около 40 тысяч плюс, в зависимости от того, председатель комитета, первый заместитель или секретарь. Там идет небольшая надбавка, но это все в пределах этой суммы. В принципе, жаловаться не на что. Мы понимаем, что зарплата, в принципе, выше среднего по рынку", — ответил он на вопрос о зарплатах нардепов.

Он добавил, что во время войны не приходится требовать чего-либо большего. К тому же, отметил Юрчишин, нардепы — бюджетники, и если возникнут проблемы с бюджетом, первые, кто ощутит это на себе, будут именно они, наряду с учителями и другими бюджетниками.

Следует отметить, что по данным Минфина, в 2024 году зарплата работников государственных органов выросла на 61%. Первым в рейтинге зарплат является Антимонопольный комитет. Там средняя зарплата составляет 118,7 тысяч гривен. Далее по списку идет Министерство юстиции Украины. Уровень средней заработной платы там составляет 100 тысяч гривен.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Костюх дал совет тем, кого не устраивает уровень зарплаты в Украине. Он посоветовал таким людям искать другую работу.